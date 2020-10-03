اكتشاف 59 تابوتاً أثرياً عمرها أكثر من 2500 عام غرب العاصمة المصرية
أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم الكشف عن 59 تابوتاً خشبياً عمرها أكثر من 2500 عام في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة غرب العاصمة القاهرة.
وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني في مؤتمر صحفي “أعلنا قبل ثلاثة أسابيع تقريباً العثور على 13 تابوتاً سليماً ومغلقاً ثم أعلنا بعد ذلك بأسبوع الكشف عن 14 تابوتاً آخر.. اليوم نعلن عن اكتشاف 59 تابوتاً” مضيفاً أن هناك “عدداً آخر غير معروف من التوابيت الأثرية” في المنطقة سيتم الإعلان عنها تباعاً.
وتعود التوابيت المغلقة إلى العصر الفرعوني المتأخر والأرجح أنها للأسرة الفرعونية السادسة والعشرين في القرنين السادس والسابع قبل الميلاد.
والتوابيت مغطاة من الخارج بألوان زاهية وما زالت في حال جيدة وتتضمن كتابات هيروغليفية.
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