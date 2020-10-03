منتخب نسور قاسيون يبدأ معسكره غداً في دمشق

ابراهيم النمر

في طريقه للوصول إلى مونديال كأس العالم في قطر 2022 والنهائيات الآسيوية في الصين 2023 يبدأ منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم غداً الأحد معسكره الداخلي في دمشق بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول والذي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وقد تمت دعوة 28 لاعباً من ضمنهم اللاعبون المحترفون، والأسماء هي: ابراهيم عالمة وأحمد مدنية وطه موسى وشاهر الشاكر ويوسف الحموي وحسين الجو يد وخالد كرداوغلي ومؤيد عجان وأحمد الصالح ويوسف محمد ومحمد فارس أرناؤوط وعبد الرزاق محمد ومحمود المواس وعمر خريبين وثائر كروما وأحمد الأشقر ومحمد عنز وكامل حميشة وماهر دعبول وعمرو جنيات ومحمد ريحانية ومحمد مرمور وورد السلامة ومحمد مالطة ومحمد كامل كواية ومارديك ماردكيان وعبدالرحمن بركات وعلاء الدالي.

يشار إلى ان هذا المعسكر يأتي تعويضاً للمعسكر الذي كان سيخضع له منتخبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان من المقرر أن يلعب خلاله مباراة مع منتخب الكويت.

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