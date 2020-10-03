اختبار ناجح للاعبي ولاعبات الترياثلون

زاهر بدران

استعداداً لاستحقاقات رياضية ومشاركات في منافسات قادمة, أقام اتحاد الترياتلون في مدينة تشرين الرياضية بدمشق اليوم ، اختباراً للاعبيه ولاعباته في سباق الترياثلون ضمن المعسكر المغلق المقام في مدينة دمشق من مواليد ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ وبدعوة قواعد مميزة من المحافظات من مواليد ٢٠٠٥ وجاء الترتيب على الشكل التالي:

في فئة الذكور فاز بالمركز الأول عدنان زكي, تلاه ثانياً مجد أسد وفي المركز الثالث محمد ياسرجي ثم رابعاً إباء أبو عمار وخامساً أحمد عبه جي

وفي فئة الإناث فازت بالمركز الأول آلاء أبوعمار وحلت ثانياً نتالي حنون وثالثاً جمان أحمد

وحضر الاختبار رئيس اتحاد الترياثلون ناصر السيد وأعضاء الاتحاد المقدم شادي الدخيل والدكتورة دانا شباط بالإضافة إلى لجنة المنتخبات الرئيسية في اتحاد اللعبة.

وعن هذا الاختبار ومستويات اللاعبين واللاعبات تحدثت عضو اتحاد اللعبة الدكتورة دانا شباط قائلة:

حقق الاختبار هدفه في الاطلاع على مستويات اللاعبين وسبر إمكانياتهم خصوصاً بعد انقطاع التدريب الذي حصل خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من “فيروس كورونا”، كما بيّن التقرير الفني للاختبار تقارب المستويات لدى اللاعبين بنفس الفئة العمرية وسلط الضوء على نقاط الضعف والقوة خلال السباق.

فيما يتعلق بالأداء الفردي والجماعي قالت : تم التركيز على المهارات الخاصة بكل جزء من أجزاء لعبة الترياثلون خصوصاً مرحلة التبديل ومناورات مرحلة الدراجة.

و يأتي هذا الاختبار كنهاية مرحلة الإعداد العام ضمن الخطة التدريبية التي أعدها المدرب أحمد بنا والموضوعة للمعسكر المغلق الذي سيستمر حتى نهاية العام الحالي بدعم ورعاية من المكتب التنفيذي, ممثلاً برئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ورئيس مكتب الألعاب الفردية المركزي محمد خضر.

والجدير ذكره أن رياضة الترياثلون تعد من الرياضات الأولمبية العالمية التي تشتهر في أوروبا، وتشتمل هذه الرياضة على مجموعة من القواعد التي ترتبط بكيفية ممارسة اللعبة بالشكل الصحيح من دون الوقوع بأي خطأ أثناء اللعب وخلال الوقت المحدد ، وتعتمد على السباحة وركوب الدراجات بالإضافة إلى الجري لمسافات طويلة ،وتحتاج إلى اللياقة البدنية، وتبدأ رياضة الترياثلون على شكل مراحل مختلفة, تبدأ بممارسة السباحة ثم ركوب الدرجات ثم الركض والجري، ويقوم اللاعبون في هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر وبما يعادل 0.9 ميل، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متراً وبما يعادل 25 ميلاً، ثم بعد ذلك الركض والجري بمسافة 10 كيلو مترات وبما يعادل 6 أميال حيث يفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و 50 دقيقة, وتسمى رياضة الترياثلون أيضاً باسم السباق الثلاثي وذلك لأنها تتم من خلال ثلاث مراحل وهم السباحة وركوب الدراجات والركض، ويفوز في هذه الرياضة المتسابق الذي يسجل أفضل النتائج في المسابقات والمراحل الثلاث في أقل من تسع ساعات، ويتم تنظيم مجموعة من المسابقات المختلفة لرياضة الترياثلون والتي يتم تنظيمها وممارستها في مجموعة دول مختلفة حول العالم.

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