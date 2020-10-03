اليوم.. انطلاق دورة الطليعة الكروية الأولى

إبراهيم النمر

تنطلق اليوم في الساعة الثانية ظهراً منافسات دورة نادي الطليعة الأولى بكرة القدم بمشاركة أربعة أندية هي: الطليعة مستضيف الدورة والاتحاد والجيش والوثبة.

حيث يقص فريقا الوثبة والاتحاد شريط المنافسات ومن بعدها سيكون لقاء الجيش مع الطليعة في تمام الساعة الرابعة عصراً في ملعب حماة البلدي.

الدورة هي تحضيرية ودية ولا صفة رسمية لها لكنها مفيدة للفرق كلها على اعتبارها جميعاً تخضع لفترة إعداد وتحضير لمنافسات الدوري الممتاز بكرة القدم الذي سينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ونلاحظ من هذه الدورة أن الفرق المشاركة هي من المستوى الأعلى في دورينا وهذا لا يفسح المجال لأندية الوسط مثلاً للمشاركة فيها أو حتى لفرق الصف الأخير، ما يعني أن الفرق المشاركة تريد مباريات قوية وعلى مستوى عالٍ ولا تريد مباريات طابقية، مع العلم أن الفرق ستخضع لمعسكر في حماة طوال أيام الدورة التي تنتهي منافساتها في الثامن من الشهر الحالي.

أقوال المدربين

رأفت محمد مدرب الجيش أكد لـ(تشرين) أن المشاركة في هذه الدورة إنما هي لإكمال مرحلة التحضير للدوري الممتاز وهي مفيدة على كل الحالات لرؤية جميع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ولزيادة حالة الانسجام بين صفوف الفريق لأن كل فريق دعم خطوطه بلاعبين جدد وفي الوقت نفسه غادره آخرون وهذه المباريات لزيادة الاحتكاك بشكل عام.

بدوره مساعد مدرب الوثبة فراس خليل قال: المشاركة في منافسات هذه الدورة وخوض أقل من ثلاث مباريات مع فرق المقدمة أمر جيد قبيل انطلاق الدوري لمشاهدة اللاعبين في الملعب في مباريات شبه رسمية ونحن ككادر في فريق الوثبة المشاركة هي الاختبار الأول لنا ولذلك هي بمنزلة مباريات ودية تحضيرية لكنها مهمة لتلافي الأخطاء إن وقعت وتثبيت الحالات الإيجابية.

وبدوره مهند البوشي مدرب الاتحاد قال:

استفدنا من مشاركتنا في دورة تشرين الكروية العشرين التي انتهت أمس الجمعة ومشاركات اليوم بدورة نادي الطليعة هي استكمال لمرحلة التحضير للدوري بشكل عام وفرصة لتقييم اللاعبين والتوقيت بالتأكيد مناسب لجميع الفرق لا تهمنا النتائج بقدر ما يهمنا احتكاك اللاعبين وتجريب العناصر الجديدة.

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