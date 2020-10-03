مدرب تشرين: دورة تشرين الكروية فرصة كبيرة لتقييم اللاعبين

ابراهيم النمر

حصد فريق تشرين اللقب الخامس من دورة تشرين الكروية العشرين بعد فوزه على الكرامة في لقاء النهائي والذي حضره جمهور كبير من أنصار الفريقين الكبيرين.

كنا نتوقع جميعاً من خلال مباريات هذه الدورة أن تشرين مازال يحافظ على مستواه ورغبته في تحقيق الفوز في كل لقاء يخوضه, إضافة إلى تعزيز حظوظه ورغبته من جديد في كسب الرهان على المحافظة على اللقب لأن الحفاظ على اللقب أصعب من الوصول إليه.

ألقاب تشرين

تشرين نال لقب دورته أربع مرات سابقة هي في أعوام 2001 -2003-2005-2013 إضافة للقبه الخامس الذي حققه أمس الجمعة على حساب الكرامة كما أسلفنا.

وخاض الفريق التشريني خمس مباريات بدأها بفوز كبير على مصفاة بانياس بنصف (دستة) من الأهداف وأتبعه بفوز على الاتحاد بهدفين ومن ثم أنهى دور المجموعات بتسع نقاط بعد فوزه على جاره جبلة بهدف وفي نصف النهائي أقصى الوحدة بركلات الحظ الترجيحية 2/4بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفي النهائي الذي انتظره عشاقه فاز على الكرامة بهدفي خالد كوجلي وعلاء الدين الدالي.

مدرب فريق تشرين الكابتن ضرار رداوي أكد أن مباريات البطولة بشكل عام كانت جيدة للفرق كلها بعيداً عن النتائج التي سجلت لأن المباريات ودية تحضيرية للموسم الكروي الجديد.

وتابع الرداوي : المشاركة في البطولة فرصة كبيرة لتقييم اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق الدوري ومجال كبير لعملية انسجام وتآلف اللاعبين وإفساح المجال للاعبين الشباب لزيادة خبرتهم في الدوري واكتسابهم الخبرة اللازمة لأنهم سيكونون عماد الفريق في الأيام القادمة.

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