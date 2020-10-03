زاهر بدران

بمشاركة فرق عربية ودولية ومحلية ينطلق غداً سباق دروب تشرين الدولي الأول التي تستضيفه جبال اللاذقية ، و يتألف السباق من ثلاث مراحل مختلفة من حيث المسافة و الشدة، و ستكون المرحلة الأولى لمسافة 48.5 كم ، حيث ينطلق المتسابقون من منطقة الدالية المرتفعة باتجاه منطقة القرداحة بمسار متعرج و منحدر. و تقام المرحلة الثانية في اليوم الثاني انطلاقاً من القرداحة و صولاً إلى صلنفة في قمة جبال اللاذقية لمسافة 32 كم بمسار صاعد للأعلى مع منعطفات بين الجبال, بينما ستكون المرحلة الاخيرة سباقاً سريعاً لمسافة 1كم في منطقة جوبة برغال.

و تختتم نشاطات السباق بقيام المتسابقين بزراعة الأشجار في مكان الغابات التي تعرضت للحرائق الشديدة في جبال اللاذقية مساهمة من السباق في إعادة إحياء الغابات في المنطقة التي تضررت بفعل الحرائق.

أمين سر اتحاد الدرجات فيصل الكفري أكد أن الهدف من هذا السباق الذي يقام بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية هو إثبات أن سورية عادت كما كانت أكثر تألقاً برياضاتها كافة من خلال استضافة وتنظيم البطولات الكبيرة والمميزة مشيراً إلى أن فرقنا بفئاتها كافة بدأت منذ العام الماضي تشارك ضمن مسابقات الاتحاد العربي للعبة.

واعتبر المشاركة في هذا السباق جيدة, حيث يشارك ثلاثة و عشرون فريقاً من عدة دول تتميز بهذه الرياضة منها روسيا وتتارستان وتونس ولبنان وفلسطين ، إضافة إلى فرق محلية من كل المحافظات ، لافتاً إلى أن هناك دولاً كثيرة رحبت بالمشاركة ولكن جائحة كورونا وإجراءات السفر في المطارات حالت دون ذلك.

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