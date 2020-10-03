علي الرّاعي

إلى (الضيعة) في جبال الساحل السوري وسهوله؛ يعود الدكتور نزار إبراهيم، وتحديداً إلى الضيعة في زمن القرن التاسع عشر، وإلى ما يُقارب النصف الأول من القرن العشرين، ليُقدّم (دراسة أنثروبولوجية في الاجتماع والثقافة).. وذلك في كتاب (الضيعة) الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة السورية للكتاب – وزارة الثقافة..

يختار الباحث إبراهيم القرن التاسع عشر، وذلك لأن هذا القرن كان حصيلة قرون سابقة له، وهي تقريباً ثلاثة قرون، هي زمن أبغض احتلال شهدته البشرية إيغالاً في القتل والتوحش والسرقة والنهب، ومن ثم كانت القرون الأربعة على (الضيعة) السورية بشكلٍ عام، والضيعة في جبال الساحل، حيث فرض عليها العدوان التركي العثماني توسل الآمان في سفوح الجبال وقممه هرباً من بطش (العصملي) الذي هتك المال والعرض ومن ثمّ بما يُشبه القطيعة مع كل مجريات العالم.. ولتبقى (الضيعة) بعد ذلك في مشهد “ستوب كادر” أشبه بالدهري، ضيع يرعبها ثلاثة أنواع من الوحوش: بطش العسكر العثماني، وعسكر من سبقوه من حكّام، وانتشار قطّاع الطرق واللصوص، ثمّ الوحوش الضارية التي تستوطن معهم، وكان الخطر الثالث هو الأرق والأرحم على حياة ومسكن ومعيشة ووجود هؤلاء القوم، حيث تمكنو بفعل التكيف، ودافع البقاء من أن يتعايشوا مع ثالث الأخطار مقارنة مع الخطر الأول..

(الضيعة) التي بقيت مًصطلحاً محليّاً صرفاً، ربما يقفُ عند حدود بلاد الشام، فقد عجز الباحثُ أن يجد له شرحاً، أو تأصيلاً في بطون القواميس البادرة، تلك القواميس التي أمست كالمتاحف التي تُؤصّل لما يُشبه “الأحفورات” من مفردات ومُصطلحات، تلك الضيع التي تعمشقت على السفوح من الجهتين الغربية والشرقية لجبال الساحل، وبقيت ما يُقارب من أربعة قرون ونصف، حتى تجرأ قلةٌ منهم من ترك السفح والهبوط قليلاً ليشم رائحة شاطئٍ طالما نظر إليه، وتأمله من على كتف الجبل، أو هبط أكثر “ليكسر” قليلاً من أرض البور يحررها ليزرع فيها قليلاً من قمحٍ، أو غرس بعض أشجار الزيتون، حيث كان النزول؛ يعني احتمالات عدم الصعود وارداً، أو آخر احتمال له عند مغيب الشمس.

وقد عرف مجتمع هذه الجبال في تلك الحقبة التاريخية نموذجين للإنقسام الطبقي الاجتماعي وتناقضاتهما: نموذج لمجتمع الجرود والسفوح الشرقية المُطلة على السهول الداخلية، ونموذج لمجتمع القمم الجبلية والجرود والسفوح والسهول الساحلية، أي المُطلة على البحر.. كان ذلك كما أسلفنا قبل أن يتجرأ (أبن الضيعة) ليغسل قدميه بمالح البحر، ويُقيم بجواره بيارات البرتقال والزيتون، وكان أجداده من فينقيين وأوغاريتتين قد بنوا بجوار هذا البحر الذي تسمى يوماً باسمهم، حضارات لاتزال شواهدها حاضرة، وقد فتحوا العالم دون أن يحملوا سيفاً ولا سكيناً..

وحتى بعد انهزام الاحتلال التركي، الذي “استأصل” رأس هذا الساحل حينما رحل، وأقصد الغالي (لواء اسكندرون)، أقول بعد رحيل التركي؛ بقيت أمراضه الاجتماعية منتشرة لما يُقارب النصف قرن من الزمان، حيث بقي أهل هذه الجغرافيا الجبلية على ضفتي السلسلة ذوو سمات واحدة في نمط العيش والأخلاق والعادات، وبقي الاستبداد والفقر والقدرة على التحمّل؛ السمات الغالبة على طول وعرض ومساحة هذه الجغرافيا البشرية، إذ أخذ القهر والاضطهاد هنا طابعين: ديني، وطبقي اجتماعي، أمّا الهيكلية الطبقية الوظيفية التي تشكلت؛ فكانت على الشكل الآتي: (الأغا): رأس الهرم، السيّد المُستبد، المالك للأراضي والقرى وما عليها، (الشوباصي): الوكيل الميداني العملياتي للآغا، وكان يُطلق عليه أيضاً (الخولي) الذي يُتابع إدارة أعمال الأغا الحقلية، (الفلاح): وهو المُزراع المالك لقطعة من الأرض، ولبعض المواشي، يعيش ويعتاش عليها هو وأسرته، وهناك أيضاً (المرابع): الفلاح الذي لا يملك لا أرضاً، ولا مواشياً، ولا حتى مأوى، يعمل بجهده وجهد كامل أفراد أسرته مُقابل ربع المحصول السنوي، يتحكم الأغا ليس بمعيشته فحسب، بل بوجوده وحياته وحياة أسرته، وهناك (الأجير): وهو في واقع الحال الوجودي لا شيء، لا يملك شيئاً ولا حصة، وكل ما يملكه قوته العضلية، وعندما يفقدها؛ كان يُرمى كحيوان، الكل يستغله، وهو يعمل بلقمة بطنه، وأخيراً هناك (راعي الغنم): وغالباً ما يكون راعياً لأغنام وماعز وأبقار وجواميس ودواب الأغا مقابل إيوائه وإطعامه..

بعد هذا التوصيف للهيكل الاجتماعي، بل وحتى الترتيب الاقتصادي لأبناء تلك الضيع، يدخل الباحث إلى قلب البيت، ليصوّر لنا هيكلية ذلك البيت وتوضعه، حيث كانت بيوت الضيعة بغاليبتها ذات طابع عمراني واحد – باستثناء بيت الأغا وزلمته الخولي – ومن المواد الأولية نفسها، بيوت تتشابه كثيراً، وإن اختلفت فبالمساحة، وبعض التوزيع الداخلي، حيث كانت تتشكل من مواد طبيعية موجودة في مناطقهم وقد كانت لاتزال المفردات الآرامية والسريانية والفينيقية والأوغاريتية؛ هي التي ترفد مكونات البيت من مصطلحات: السواميك،

والمنارة، والمد، والقفير، والمعرجلينة، والصيباط، بل وحتى أدوات المطبخ التي غلب على صناعتها القش والفخار.. وكذلك ملحقات بيت الضيعة من التنور، المصطبة، الديكونة، الحاكورة، الجب، والعرزال..

ليصل الباحث بعد كل هذه التفصيلات إلى مواسم الضيعة، تلك المواسم التي تجود فيها مساحات وحيازت ضيقة بعد أن روّض ابن الضيعة أراضي السفوح من أجل حاكوة، أو “حير” حيز ضيق من المساحة تكون صالحة للزراعة وغرس الأشجار، ومن هنا كانت المواسم تتوشح بما يُشبه القداسة، ولعلّ أهم المواسم كانت مواسم الحنطة على أنواعها من قمح وحمص، وعدس وشعير وغيره، وهناك موسم الزيتون، فيما كان الموسم الثالث هو موسم الدخان والتباك، وأخر المواسم كانت الأشجار المُثمرة، وهي تحديداً: التين، العنب، التوت، الخرنوب، والجوز، حيث لم يكن باستطاعة ابن الضيعة الاستقرار بجوار البحر بعد ليغرس برتقاله وليمونه..

هذه المواسم لم تكن تكفيه ما يقوت به جسده، من طعام وشراب وزيوت، وملبس من حرير وحسب، حيث تجاورت هذه المواسم مع كثير من المنشآت الصناعية كالمطاحن المائية، والمعاصر للزيتون والنبيذ، ومناول خيوط الحرير، بل كانت هذه المواسم قوتاً لروحه، عندما ولدت هذه المواسم مُعادلاً جمالياً وفنيّاً، مواسم الفن التي شكلت مدرسة (أغاني الأرياف الشامية) وموسيقاها وأشعارها في كل طول بلاد الشام وعرضها، والتي توجت بما صدحت به السيدة فيروز التي يقوم كل ما أبدعه الرحابنة على روح هذه الأغاني، بل أنتجت هذه الجغرافيا قوالب غنائية تبدو في ألحانها كترانيم دينية ثابتة لا يُمكن تحويرها أو تزييفها، سواء بما برعت فيه من أوزان لأشعار الزجل، أو بقوالب الألحان، والذي يتغير مع الزمن؛ هو تحديث المفردة الغنائية لتُناسب التطور اللغوي والمجتمعي للعصر، فبما بقيت العتابا والميجنا، والدلعونا، والهوارة وأم الزلف وغيرها من قوالب غنائية متجذرة كتجذر سنديان هذه الجغرافيا وزيوتنها وجوزها ورمانها وعنبها..

صحيح أنّ الباحث نزار إبراهيم لايُقدّم تأريخاً كما يقول؛ لكنه في الحقيقة لم يبتعد كثيراً عن سلوك المؤرخ في توثيقه وتعريفه على فضاء ريفي تماهى اليوم مع فضاء المدينة إن لم يفوقه مدنيةً، وربما في هذه الجغرافيا اليوم، التي قد تكون الوحيدة في جغرافيات العالم التي ألغت فيها الفروق بين ما يُسمى ريف، أو ما يُسمى مدينة حتى ليبدو الساحل السوري اليوم من نهر الكبير الجنوبي، وحتى نهر الكبير الشمالي وبعرض يُقارب المئة كيلو متر، حيث يُمكن للمرء أن يتجوّل في أرق وأخضر (مدينة ريفية) واحدة بين بحر ونهر وجبل ووادي وسهل وينابيع مياه وغابات سنديان وبلوط وقطلب وأرز..

يقول إبراهيم عن دراسته؛ إنها حكاية أناس مُعينين مُحددين على ومع هذه الأرض، حيث كادت تفاصيل كثيرة من حياتهم، ومعاشهم أن تُمحى أو تُنسى من ذاكرة الأجيال، وأن تفقد كثيراً من التفاصيل الحياتية فطريتها وعذريتها بفعل كثير من المتغيرات.. هي محاولة أنثروبولوجية اجتماعية ثقافية لتظهير حالة مجتمعية استمرت عشرات القرون، لم يعشها جيل واحد، بل أجيال وأجيال، لمرحلة لها خصوصيتها وآلياتها، ولها ظروفها وحساسيتها، ومما يؤسف له إنّ المؤرخين والمُهتمين بالتاريخ الاحتماعي والسياسي والحضاري لبلاد الشام بشكلٍ عام لم يعطوا أهمية لهذه الجغرافيا ولحياة السكان عليها، فكانت الغاية سد بعض من ذلك الفراغ المتروك..

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