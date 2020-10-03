ثناء عليان

بمناسبة اليوم العالمي للقصة القصيرة جداً، الذي يصادف في الأول من تشرين الأول من كل عام… تنطلق الأحد القادم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً فعاليات الملتقى العاشر للقصة القصيرة جداً الذي تقيمه مديرية الثقافة في طرطوس بالتعاون مع رابطة القصة القصيرة جداً في سورية وبمشاركة (22) أديباً وأديبة، ويستمر على مدى يومين وذلك في صالة المركز الثقافي في طرطوس.

عن فعاليات هذا الملتقى وأهمية استمراريته للدورة العاشرة على التوالي, يقول الدكتور محمد ياسين صبيح- رئيس الرابطة السورية للقصة القصيرة جداً في تصريح خاص لـ (تشرين): تأتي أهمية الملتقيات الأدبية التي تهتم بالقصة الـ(ق ج)، من كونها تلعب دوراً مهماً مكملاً لدور الوسائل الأخرى من نشر ورقي أو الأدوات الالكترونية كالرابطة وغيرها، من حيث التفاعل الكبير بين الكتّاب ومن خلال الحوارات المرافقة لها، حيث تعمل على خلق حالة تآلفية وحوارية مميزة، بينَ الكتاب والنقاد والقراء، والذي سيؤدي بالتأكيدِ إلى زيادةِ الفائدةِ المعرفيةِ، وزيادة التفاعلية الحوارية بين الكتّاب المشاركين، ما يساهم في خلق حالة تطورية وابداعية محفزة لمزيد من الإبداع، كما تساهم في اكتشاف والتعرفِ على كتّابٍ جددٍ، يمتلكونَ مقدرةً سرديةً مهمة، وإلى زيادة المعرفة الشخصيةِ والتفاعليةِ بينهم.. ويُضيف صبيح: من هنا تأتي الأهمية الكبيرة للملتقى العاشر من حيث كونه يمثل استمرارية للحراك الثقافي والأدبي في البلد وفي ظل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها، ومن حيث إنه يمثل أكبر تجمع سنوي للمهتمين بالقصة القصيرة جداً في سورية، ولأنه يتضمن نقاشات وحوارات وآراء نقدية مميزة، مهمة وجريئة، تساهم في زيادة الاهتمام وفي تطور الحالة الإبداعية والنقدية. كما تساهم الملتقيات في تقييم تجاربنا السردية وفي تحفيز الكتّاب لمزيد من الابداعات. وبيّن صبيح أن الملتقى العاشر هو الملتقى الأول الذي يقام بمناسبة يوم القصة القصيرة جداً والذي تم تثبيته في 1/10 من كل عام بعد الاستبيان الذي تم في الرابطة سابقاً، ويشارك فيه 22 كاتباً وكاتبة من مختلف المحافظات السورية، ويستمر على مدى يومين متتاليين، كما يتضمن جلسة حوارية نقدية نهاية كل يوم، يتم خلالها الحديث عن هموم وإشكاليات ومستقبل القصة القصيرة جداً، بحضور الكتاب والنقاد المشاركين، لافتاً إلى أن الملتقى فرصة كبيرة للتعارف أولاً ولتبادل الخبرات والحوارات، وللتعرف على الأساليب المختلفة للكتاب المشاركين ثانياً، وأتمنى أن يشكل هذا الملتقى مرحلة مهمة من مراحل تطور القصة القصيرة جداً، وأن يساهم في توسع جمهور القصة القصيرة جداً.

وتابع الدكتور صبيح: يأتي هذا الملتقى بموعد إطلاقنا لأول جائزة عربية في القصة القصيرة جداً، والمتمثلة بالمسابقة الأولى لأفضل مجموعة قصصية قصيرة جداً، حيث يبدأ تقديم المشاركات في الأول من تشرين الأول، وينتهي في 21/12 من عام 2020، علماً أن الاشتراك فيها مسموح لكل الكتاب العرب ومن كل الأعمار، وذلك بالتعاون بين دار دلمون الجديدة ورابطة القصة القصيرة جداً في سورية، وستحظى المجموعات الفائزة بطباعة مجانية على حساب الدار وتسويقها عبر معرض الكتب العربية والمحلية.

لذلك نتمنى أن يحقق هذا الملتقى قفزة نوعية مهمة تتمثل في إظهار مكانة القصة القصيرة جداً، وفي تطور مسارها الإبداعي، ولكن يجب علينا أن ندعم هذه الملتقيات مالياً لنحقق استقلالية في إنجازها، ولتأمين مكامن الراحة للمشاركين من خلال بقائهم طوال أيام الملتقى، من أجل تحقيق فائدة أكبر نتيجة مشاركتهم في كل اللقاءات والتي قد تستمر عدة أيام. ومن هنا نريد أن نعلن عن مفاجأة قادمة ستشكل علامة مهمة في تاريخ القصة القصيرة جداً سورياً وعربياً.

وأكد صبيح أخيراً؛ أن التحضير لملتقى كبير سنوياً يشارك فيه مجموعة من الكتاب والنقاد، مع وجود مشاركات عربية، قد يكون هو الأنسب لخلق حراك نقدي وسردي مهم، وهذا يتطلب جهوداً إضافية كبيرة ودعماً مالياً كبيراً نطمح في الحصول عليه من مختلف الجهات, كما نطمح في المستقبل إلى تحقيق الكثير من المشاريع الأدبية الخاصة بالقصة القصيرة جداً.

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