شويغو: تصفية نحو 133 ألف إرهابي في سورية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه تمت تصفية أكثر من 133 ألف إرهابي في سورية منذ بدء مشاركة القوات الروسية في الحرب على الإرهاب في سورية عام 2015.

ونقلت سبوتنيك عن شويغو قوله اليوم: تمت تصفية 865 من قادة التنظيمات الإرهابية وأكثر من 133 ألف إرهابي من بينهم 4500 من الاتحاد الروسي ودول رابطة الدول المستقلة.

وأشار شويغو إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابي لم يعد موجوداً في سورية ولم يدخل إلى روسيا إرهابي واحد.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ30 من أيلول عام 2015 الماضي عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.

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