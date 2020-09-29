غوتيرس يدعو للتعلم من الأخطاء بمواجهة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس البشرية إلى التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة المليون.

وقال غوتيرس في رسالة متلفزة: “لقد وصل العالم إلى معلم مرعب حيث أودى وباء كورونا بحياة مليون شخص وهذا رقم صادم” معتبراً أن القسوة الخاصة لهذا الوباء تكمن في استحالة بقاء العائلات مع قريب لهم في لحظاته الأخيرة.

واعتبر غوتيرس أنه بالإمكان التغلب على هذا التحدي من خلال التعلم من أخطائنا لأن القيادة المسؤولة مهمة والعلم والتعاون كذلك الأمر في حين إن المعلومات المضللة تقتل.

وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وكشف إحصاء لوكالة رويترز أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون اليوم مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عبر العالم 33 مليون شخص.

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