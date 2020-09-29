حزب الله ينظم جولة إعلامية بمنطقة الجناح الأوزاعي تكشف كذب نتنياهو

نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله الليلة جولة إعلامية على منطقة الجناح الأوزاعي إلى الجنوب من بيروت للاطلاع على حقيقة الوضع هناك وكشف الادعاءات الكاذبة لرئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تحدث عن وجود أسلحة بين بيروت والضاحية الجنوبية وادعائه أنها “ستنفجر”.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أشار في كلمته اليوم إلى أن وسائل الإعلام ستدخل إلى هذه المنشأة لاكتشاف كذب نتنياهو على الهواء.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف خلال الجولة “إن هذه الجولة تأتي في سياق الرد على نتنياهو وكشف كذبه” موكداً أن هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة، بل هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صورايخ.

طباعة