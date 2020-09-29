إصابات كورونا في الهند قد تتجاوز 60 مليوناً

أعلنت السلطات الطبية الهندية المسؤولة عن إدارة وباء كوفيد19 اليوم أنه من المحتمل أن أكثر من 60 مليون هندي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وفقاً للأرقام الرسمية أصيب أكثر من 6.1 ملايين هندي من أصل 1.3 مليار نسمة وهذا يجعلها ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وأوضح المدير العام للمجلس الهندي للبحث الطبي بلرام باغافا وفق فرانس برس أن “الاستنتاج الرئيس لتحاليل المصل هذه أن واحداً من كل 15 فرداً فوق سن العاشرة تعرض في آب للفيروس”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 70589 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورفعت الهند تدريجياً إجراءات الاحتواء الصارمة للغاية التي فرضتها في آذار في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتدهور.

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