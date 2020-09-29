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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 12 صفر 1442 الموافق لـ 29 أيلول 2020
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الأخبار
شويغو: تصفية نحو 133 ألف إرهابي في سورية
القوات العراقية تعتقل 9 إرهابيين من "داعش" في السليمانية
حزب الله ينظم جولة إعلامية بمنطقة الجناح الأوزاعي تكشف كذب نتنياهو
باشينيان يطالب بإدانة الهجوم الأذربيجاني على ناغورني قره باغ
العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
نصر الله: الأمريكيون يعملون من جديد على إحياء "داعش" في العراق وسورية ولبنان لتبرير وجودهم في المنطقة
بوتين يعرب عن قلقه على خلفية النزاع في ناغورني قره باغ
تفجير يستهدف رتلاً لقوات "التحالف" الأميركي في بابل العراقية
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم مسلح
السلطات الفرنسية تفكك مخيماً كبيراً للمهاجرين