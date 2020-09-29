العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

واصلت قوى العدوان السعودي قصفها المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مستهدفة المناطق والأحياء السكنية ما خلف أضراراً في ممتلكات المدنيين.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف كما شن ثلاث غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى احتراق عدد من منازل المدنيين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة نتيجة قصف قوى العدوان لها بالمدفعية، لافتاً إلى أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية تصدوا لزحف لقوى العدوان على شرق وجنوب المدينة.

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