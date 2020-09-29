الصحة: 46 إصابة جديدة بـ كورونا و14 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة، وشفاء 14 حالة، ووفاة ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4148 شفيت منها 1088 وتوفيت 197 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ٢٩ أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في ريف دمشق

١١ في حمص

٧ في حلب

٦ في طرطوس

٥ في دمشق

٢ في السويداء

حالات الوفاة:

١ في دمشق

١ في حلب

١ في حمص

حالات الشفاء:

٣ في دمشق

٣ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في حلب

٢ في طرطوس

٢ في حماة

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