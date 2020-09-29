السيد نصر الله: ذهبنا إلى سورية بموافقة الحكومة السورية لقتال المجموعات الإرهابية التي يعتبرها الفرنسيون أنفسهم جماعات إرهابية… ولم نقاتل المدنيين في سورية وإنما واجهنا الإرهابيين التكفيريين

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 11 صفر 1442 الموافق لـ 29 أيلول 2020
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الأخبار
العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
بوتين يعرب عن قلقه على خلفية النزاع في ناغورني قره باغ
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم مسلح
المهندس عرنوس لمجلس إدارة غرفة صناعة حمص: دعم القطاع الخاص في مشروعاته للتخفيف من فاتورة الاستيراد وإحلال بدائله
إيقاف 29 شخصاً في فرنسا لتمويلهم التنظيمات الإرهابية في سورية
ولايتي: المقاومة أفشلت خطط أمريكا وحلفائها
استطلاع جديد يتوقع هزيمة مؤكدة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية
حزب مصري يدعو للتضامن مع سورية في وجه الاحتلالين الأمريكي والتركي
وقفة تضامنية في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال
الكرملين: أي تصريحات حول تقديم دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان تصب الزيت على نار نزاعهما