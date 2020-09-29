آخر تحديث: 2020-09-29 22:37:49
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السيد نصر الله: ذهبنا إلى سورية بموافقة الحكومة السورية لقتال المجموعات الإرهابية التي يعتبرها الفرنسيون أنفسهم جماعات إرهابية… ولم نقاتل المدنيين في سورية وإنما واجهنا الإرهابيين التكفيريين

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