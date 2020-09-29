بوتين يعرب عن قلقه على خلفية النزاع في ناغورني قره باغ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء تصاعد القتال بين أرمينيا وأذربيجان، داعياً إلى وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخدمة الصحفية للكرملين قولها: إن بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في قره باغ واتخاذ إجراءات لتهدئة الأزمة.

وكان مجلس الدوما الروسي أصدر في وقت سابق اليوم بياناً بشأن الوضع في ناغورني قره باغ حث فيه الأطراف المتصارعة على العودة إلى المفاوضات ودعا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ومنع تصعيد المواجهة في المنطقة مشيراً إلى أنه لا بديل عن التسوية السلمية للوضع.

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