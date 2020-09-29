إخماد 6 حرائق طالت أشجاراً مثمرة وحراجية بريف حمص
أخمد كوادر إطفاء حمص اليوم ستة حرائق اندلعت بأعشاب وأشجار مثمرة وحراجية في مناطق متفرقة من حمص.
وأفاد العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص لمراسل سانا بأن عناصر الفوج بالتعاون مع الدفاع المدني وإطفاء الزراعة أخمدوا ثلاثة حرائق نشبت بأعشاب وأشجار زيتون بقرى الويبدة والذهبية وبلدة شين بريف حمص الغربي.
وأضاف جودا أن عناصر الفوج أخمدوا حريقين نشبا بأشجار حراجية قرب قريتي الجميلية وتلشنان بريف حمص الشرقي.
بدوره ذكر العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص أن عناصر إطفاء الفرع أخمدوا حريقاً نشب بأعشاب وأشجار تفاح بقرية المقعبرات بريف حمص الغربي.
وكان كوادر إطفاء حمص أخمدوا أمس ثلاثة حرائق طالت أشجاراً حراجية بريف حمص.
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