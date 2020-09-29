المتاجرة بـ 260 كغ خبز يابس كعلف للحيوانات في اللاذقية

اللاذقية- سراب علي

ضبطت مديرية التجارة الدخلية و حماية المستهلك في اللاذقية مساء أمس مستودعاً يحوي خبزاً تموينياً يابساً يستخدم كعلف للحيوانات

وقال مديرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي لـ ( تشرين ): ضبطت عناصر الرقابة في المديرية مستودعاً يحوي كمية ٢٦٠ كغ من الخبز التمويني اليابس في حي قنينص، مشيراً الى أنه يتم استخدمه لغير الغاية المخصصة له (كعلف للحيوانات)

وأكد سوسي أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم ومصادرة كامل الكمية، وبناء عليه أحيل الضبط الى القضاء المختص.

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