الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم مسلح
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره وجرح آخر في هجوم مسلح بمنطقة نيكشهر جنوب محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران.
وذكرت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني قوله في بيان اليوم “إنه استشهد بعد ظهر اليوم ثلاثة عناصر من حرس الثورة وجرح عنصر في هجوم مسلح بمنطقة نيكشهر جنوب سيستان وبلوجستان حيث تعرضت دوريتهم لهجوم مسلح من قبل سيارة” لافتاً إلى مقتل اثنين من المهاجمين فيما التحقيقات جارية لمعرفة هويتهم.
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