“برك الملح” تبشر بوجود حياة على المريخ!

كشفت دراسة علمية حديثة وجود شبكة من البرك المالحة، بالقرب من بحيرة كبيرة تقع تحت سطح القطب الجنوبي للمريخ، ما قد يمثل دليلاً جديداً على احتمال وجود حياة على الكوكب الأحمر، وفقاً لصحيفة “غارديان” البريطانية.

وأعلن علماء إيطاليون عن النتائج التي توصلوا إليها، بعد عامين من رصد ما وصفوها ببحيرة كبيرة “مدفونة”.

وتمكن العلماء من توسيع منطقة تغطيتهم بمساحة مئات الأميال، باستخدام المزيد من البيانات الرادارية من المركبة المدارية “مارس إكسبريس”، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وخلال الدراسة، قدم العلماء أدلة إضافية على وجود هذه البحيرة المالحة الموجودة تحت سطح المريخ، والتي يقدر عرضها بما يتراوح بين 12 ميلاً و 18 ميلاً (20 إلى 30 كيلومتراً)، ورصدت على بعد ميل واحد (1.5 كيلومتر) تحت السطح الجليدي.

أما الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، فكان رصد العلماء أيضاً لـ3 مسطحات مائية أصغر تحيط بالبحيرة، ويبدو أن هذه البرك ذات أحجام مختلفة، ومنفصلة عن البحيرة الرئيسية.

واستند فريق البحث في نتائجه إلى أكثر من 100 عملية رصد رادارية بواسطة “مارس إكسبريس” أجريت بين 2010 و2019، وذلك بعد إطلاق المركبة الفضائية عام 2003.

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