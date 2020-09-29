استطلاع جديد يتوقع هزيمة مؤكدة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية

توقع أحدث استطلاع للرأي في تركيا أن يمنى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بهزيمة مؤكدة في الانتخابات الرئاسية التركية في حال إجرائها الآن.

وقال كمال آوزكيراز رئيس مؤسسة أفراسيا للدراسات الاجتماعية إن الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي أظهر أن 32.3 بالمئة سيصوتون لـ “تحالف اليسار” الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي و21.2 بالمئة سيدلون بأصواتهم لـ “تحالف اليمين” في حال اتفاق أحزاب المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان وحزب السعادة بزعامة تامال كاراموللا أوغلو مع الحزب الجيد بزعامة مارال اكشانار على تشكيل هذا التحالف.

وتوقع الاستطلاع أن يمنى أردوغان بالهزيمة في حال استمرار تحالف أحزاب المعارضة التركية فيما بينها واتفاقها على مرشح مشترك كما كان في انتخابات بلدية اسطنبول في حزيران 2018.

وكان استطلاع للرأي منتصف أيار الماضي حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا كشف أن نحو 25 بالمئة من المصوتين سابقاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم باتوا غير مؤيدين له ولسياساته منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018.

طباعة