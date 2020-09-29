حزب مصري يدعو للتضامن مع سورية في وجه الاحتلالين الأمريكي والتركي
استنكر حزب التجمع التقدمي المصري جرائم قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية مطالبا بتحرك دولي فعال لمواجهتها.
وأكد نائب رئيس الحزب عاطف مغاوري في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة ضرورة تحرك شرفاء العالم لوقف عدوان النظام التركي وإلزامه بالاتفاقيات الدولية موضحا أنه على العالم الكف عن ازدواجية المعايير وإنهاء هذا الصمت المريب حيال الجرائم التي ترتكب بحق الدولة السورية.
وأشار مغاوري إلى ممارسات النظام التركي ومنها جريمة قطع المياه عن الحسكة وتدخله بالشؤون الداخلية السورية ودعمه للمجموعات الإرهابية داعيا إلى محاسبته على هذه الجرائم.
كما ندد مغاوري بمخططات قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية للاستيلاء على ثروتها النفطية مؤكدا ضرورة التضامن مع سورية في وجه الاحتلالين الأمريكي والتركي.
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