حرس الحدود الإيراني يضبط شحنة سلاح مهربة غرب البلاد

ضبطت قوات حرس الحدود الإيرانية شحنة سلاح مهربة في مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر إيراني مطلع قوله إنه “إثر استلام معلومات تفيد باحتمال تهريب شحنة من الأسلحة في هذه المنطقة الحدودية بادرت قوات فوج الحدود في قصر شيرين لتوسيع مظلتها الاستخبارية” مضيفاً أنه “بعد جهود استمرت أياماً عدة ونصب كمائن على مدار الساعة وتخطيط وتنفيذ عمليات استخبارية تمكنت قوات فوج الحدود من كشف وضبط شحنة تتضمن 9 مسدسات مع كمية من الرصاص”.

طباعة