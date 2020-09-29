وقفة تضامنية في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

ووفقاً لوكالة “وفا” شدد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من تدهور الوضع الصحي للأسرى الذين يعيشون ظروفاً صعبة للغاية وخاصة الأسير المسن خيري حنون والأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، مشدداً على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

طباعة