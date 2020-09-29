التلفزيون الكويتي يعلن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 11 صفر 1442 الموافق لـ 29 أيلول 2020
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الأخبار
استطلاع جديد يتوقع هزيمة مؤكدة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية
حزب مصري يدعو للتضامن مع سورية في وجه الاحتلالين الأمريكي والتركي
وقفة تضامنية في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال
الكرملين: أي تصريحات حول تقديم دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان تصب الزيت على نار نزاعهما
منصور: قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تزعزع الاستقرار في المنطقة
مجلس الدوما يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ
هل يؤثر تهرب ترامب الضريبي على حظوظه الانتخابية؟
قوات الاحتلال تهدم منشأة زراعية جنوب نابلس
تدخل أنقرة العدواني يذكي الصراع في "ناغورني قره باغ"
سرت والجفرة.. خط للهدنة أم للحرب؟