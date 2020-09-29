الكرملين: أي تصريحات حول تقديم دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان تصب الزيت على نار نزاعهما

حذرت الرئاسة الروسية، اليوم، من أن أي تصريحات لجهات خارجية حول تقديم دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان من شأنها أن تصب الزيت على نار النزاع بينهما في إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في موجز صحفي: إن الكرملين ينطلق في المقام الأول من ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن.. لا شك في أن أي تصريحات عن دعم عسكري أو أنشطة عسكرية تصب الزيت على النار.. إننا نعارض ذلك بشدة ولا نتفق مع هذا القول.

في السياق ذاته، أكد مجلس الدوما الروسي ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ بشكل فوري ومنع تصعيد المواجهة في هذه المنطقة.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم حول الأوضاع في ناغورني قره باغ ونقلته وكالة سبوتنيك إنه لا بديل عن التسوية السلمية للوضع في الإقليم، داعياً الأطراف المتنازعة إلى العودة للمفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن نواب المجلس عبروا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في ناغورني قره باغ كما أعربوا أيضاً عن الاستعداد لتقديم المساعدة في الوساطة من أجل استقرار الوضع في هذه المنطقة.



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