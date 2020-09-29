قرعة الدوري الممتاز غداً في الفيحاء

دمشق- تشرين:

تجري لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بحضور مندوبي الأندية الأربعة عشر قرعة الدوري الممتاز بكرة القدم الموسم الجديد 2020-2021 غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وكانت لجنة المسابقات قد حددت مسبقا تاريخ إقامة المباريات في الحادي والعشرين من الشهر القادم على أن تنتهي مرحلة الذهاب الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2021، كما تبدأ مرحلة الإياب في الخامس من شباط 2021 وتنتهي في الحادي والعشرين من شهر أيار من العام نفسه اذا لم تكن هناك تاجيلات، وتبدأ منافسات كأس الجمهورية في الثاني عشر من كانون الثاني 2021 والنهائي في الخامس عشر من شهر أيار من العام نفسه، إضافة إلى مواعيد أيام الفيفا D كما يحددها الاتحاد الدولي للعبة.

أخيرا يشار إلى ان قرعة دوري الدرجة الأولى سيقام يوم الأحد في الرابع من الشهر القادم في التوقيت نفسه في مقر اتحاد الكرة.

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