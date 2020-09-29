(الزراعة) ترد: لا يمكن قانوناً تسجيل العقارات باسم الأفراد

دمشق- تشرين:

أكد المكتب الصحفي في وزارة الزراعة في رده على المقال المنشور على موقع صحيفة «تشرين» الإلكتروني بتاريخ 21/9/2020 تحت عنوان (بعد استثمارها نصف قرن …أراضي المشقوق أملاك عامة ) أن أراضي قرية المشقوق خضعت لأعمال تجميل وإزالة شيوع في العام 1972, حيث تم تسجيل عدد من العقارات باسم الدولة نظراً لطبيعتها الصخرية والوعرة, وتم وضع إشارة حق ارتفاق بالرعي على صحائف العقارات لصالح مواشي أهل القرية وسجل القسم الآخر باسم الأهالي نتيجة التقاضي أمام القضاء المختص واكتسبت الأحكام الدرجة القطعية وأصبحت مصانة دستورياً.

وبالنسبة للعقارات التي سجلت باسم الدولة تم تخصيص جزء منها للحراج لتحريجه، والقسم الآخر تم تأجيره للفلاحين المستحقين بموجب بحث اجتماعي بالعقد رقم 12 لعام 1992 وفق القوانين والأنظمة النافذة, ولا يوجد مساحات شاغرة قابلة للاستثمار حالياً, ونظراً لانتهاء عملية التقاضي واكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية وأصبحت مصانة دستورياً، وفي ضوء ما تقدم فإنه لا يمكن قانوناً إعادة تسجيل العقارات المشار إليها باسم الأفراد.

طباعة