بخمسة عمال.. تنظيف المصارف المطرية في مدينة جبلة

اللاذقية - باسمة اسماعيل

أكد المهندس أحمد قناديل- رئيس مجلس مدينة جبلة لـ«تشرين» أن قسم الصيانة والصرف الصحي في بلدية جبلة باشر بتنظيف «السيفونات» والصرافات المطرية في أحياء البلدة القديمة (حي الدريبة- حي المنصوري) وغيرهما من الأحياء، وذلك استعداداً لفصل الشتاء ومنعاً لحدوث أي اختناق في أحياء المدينة.

وأشار قناديل إلى أنه تم تنظيف ٩٠% من «السيفونات» المطرية في المدينة، وستتم إعادة تنظيفها مرة أخرى في الشهر القادم، درءاً لأي فيضان يمكن أن يحدث نتيجة دخول الأوساخ إلى «السيفونات» مرة أخرى، منوهاً بأن ورشة الصيانة على استعداد تام في حال حدوث أي فيضانات، واختناقات في المدينة والضواحي أثناء موسم الأمطار, مبيناً أنه لا توجد معوقات وصعوبات في التصريف المطري للمدينة.

وبالنسبة لوضع الصرف الصحي في المدينة وضواحيها قال رئيس مجلس المدينة: إنها بحالة جيدة، وفي حال تقديم أي شكوى بهذا الخصوص تتم معالجتها بشكل فوري أصولاً.

وأشار قناديل إلى أن من المعوقات في قسم الصيانة نقص عدد العمال، فلا يوجد إلا خمسة عمال، ويحتاج القسم إلى عشرة عمال آخرين، ولدرء هذه المشكلة(نقص العمال) نوجه بعض العمال من أقسام أخرى لمساعدة عمال الصيانة في الأعمال الطارئة التي تستوجب عدداً كبيراً من العمال.

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