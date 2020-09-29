الفلاحون يدرسون أوضاع جمعياتهم ومشاريعهم الإنتاجية

ياسر النعسان

أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين- أحمد صالح ابراهيم أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير وتعزيز عمل الجمعيات التعاونية والمشاريع الإنتاجية التابعة للاتحاد العام للفلاحين ورفدها بمتطلبات النهوض الزراعي، ولفت إبراهيم, خلال افتتاحه الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمقر الاتحاد بحضور رئيس مكتب التعاونيات الإنتاجية في الاتحاد العام للفلاحين- مصطفى عبود ورؤساء مكاتب التعاونيات الإنتاجية ومديري مكاتب التعاونيات الإنتاجية في الاتحادات الفرعية للوقوف على واقع عمل المشاريع الإنتاجية العائدة للمنظمة الفلاحية, إلى أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير مضيفاً: علينا أن نطور عمل الجمعيات الفلاحية وأن نصل لهدفنا المتعلق بتطوير مشاريعنا الزراعية والإنتاجية.

من جانبه، أشار مصطفى عبود- رئيس مكتب التعاونيات الإنتاجية إلى أن هذه الجلسة الموسعة أشبه ما تكون بورشة عمل لمناقشة واقع عمل المشاريع الإنتاجية ومكاتب التعاونيات الإنتاجية في الاتحادات الفلاحية الفرعية، وخدمة للقطاع الزراعي، والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز النهج التشاركي في العمل الزراعي لجهة الإنتاج والتسويق والاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وتابع العبود: علينا أن نطور عملنا، ونبحث عن الزراعات المفيدة للفلاحين ولاقتصادنا الوطني، والابتعاد عن الزراعة العشوائية مع الاعتماد على الذات وتثقيف الفلاح ونحن كمجتمع ريفي مجتمع متعاون يجب علينا إيجاد جمعيات تعاونية تتمتع بخطط وبرامج تنموية بأزمنة محددة قادرة على النهوض بواقعنا الزراعي ومثال على ذلك: جمعيات للدواجن- للعسل – جمعيات نباتية- إلخ.

ودعا العبود رؤساء مكاتب التعاونيات الإنتاجية في الاتحادات الفلاحية الفرعية لتقديم دراسة شاملة للمشاريع الإنتاجية الخاسرة وتبيان أسباب خسارتها وتقديم مقترحاتهم للنهوض بها,

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