بداية تنتظر الحلول

هيفاء الإبراهيم

مشوار رياضي قيادي جديد لا تتجاوز مدته الستة أشهر للجنة المكلفة بتسيير أمور اتحاد كرة السلة بعد الاستقالة المفاجئة لاتحاد كرة السلة، وهذا المشوار يعتبر فترة ليست بالطويلة على المقياس الزمني لأن نهايته هي موعد المؤتمر السنوي للاتحاد وإجراء الانتخابات فيه، ولكنها قد تؤسس بنشاطاتها وقراراتها وتعليماتها أثناء متابعة الحركة الرياضية السلوية لمرحلة رياضية جديدة تكون فيها المصلحة الوطنية الرياضية العليا هي العنوان والدليل والمرشد في جميع الإجراءات والتدابير والتعليمات التي قد تصدر عن هذه اللجنة وهنا بيت القصيد، فالمطالب الرياضية المحقة والمعلقة كثيرة وتنتظر من يلقي عليها تحية الاستجابة والدراسة, وآمال الرياضيين معقودة على هذه اللجنة لتبني الأساليب والطرق المنطقية والواقعية والعلمية لتطوير هذه اللعبة وتذليل الصعوبات التي تعوق ذلك، وكذلك معالجة نقاط الضعف ودراسة أسبابها والعمل على وضع الحلول المناسبة والمتوافقة مع الواقع الرياضي والإمكانات المتوفرة وضرورة التركيز على الحالة المادية باعتبارها عصب التحفيز والمبادرة والإقدام للأفراد (حكام ، مدربين ،لاعبين ،…الخ ) و الأندية وما يرافق ذلك من تجهيز وصيانة للصالات وزيادة أعدادها على مستوى القطر والدعم الخاص للأندية الريفية والصغيرة لتكتمل صورة العدالة والإنصاف بالدعم والاهتمام والتوجه الحقيقي والمدروس باتجاه المنتخبات بكل فئاتها ( رجال, سيدات , فئات عمرية )، وإغناء مسيرتها بالمشاركات الداخلية والخارجية لتطويرها وخلق فرص الاحتكاك لها لزيادة خبراتها وصقل مواهب لاعبيها وأن تكون المعسكرات التدريبية حاضرة بكثافتها في الخطط والمناهج التدريبية والاهتمام الخاص بمتابعة اللاعبين الموهوبين ودعمهم ضمن خطة ممنهجة تقودهم إلى النجومية والعالمية ،ويجب ألا تغيب عن الذهن متابعة النشاطات المدرسية بما يخص كرة السلة واستقطابها لمصلحة اللعبة واعتمادها كعنصر تطويري لكرة السلة، نتمنى النجاح والتوفيق لهذه اللجنة المكلفة بتسيير أمور اتحاد كرة السلة وأن يكون عملها جدياً وجديداً وينطلق من محبة الوطن والسعي إلى تطوير هذه اللعبة، لعبة كرة السلة بالوسائل والإمكانات المتوفرة وتعزيز وإضاءة ما هو إيجابي ودعمه وبحث أسباب الترهل ومعالجتها والابتعاد عن التسويف وارتجالية القرارات ….. وغداً لناظره قريب.

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