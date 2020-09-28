هل يمكن أن تصيرَ الحربُ، لغة الدم والقتل والنار، إحدى وسائل العلاقات الدولية العامة؟ وهل يمكن أن تكون الحرب تطبيقاً عملياً لمقولة المؤرّخ العسكري الألماني: «كارل فون كلاوزفيتز» (الحربُ ليست سوى استمرار للسياسة، ولكن بوسائل أخرى).. كلُّ ذلك ممكنٌ وقابلٌ... المزيد ←