لبنان يؤكد مجدداً على حقه في مقاومة العدو الإسرائيلي وتحرير أرضه

جددت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف التأكيد على حق لبنان في المقاومة لتحرير ما تبقى من أراضيه المحتلة والدفاع عن سيادته في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي انتهاكاته الأجواء والسيادة اللبنانية.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم أن بعثة لبنان وضمن إطار جلسات النقاش العام الجارية في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ردت على تهجم مندوبة العدو الإسرائيلي على لبنان وعلى حقه بالمقاومة.

وأضاف البيان أن لبنان يجدد التمسك بحقه في المقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته بالمؤسسات الدستورية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني والتي تشكل المقاومة اللبنانية جزءاً لا يتجزأ منها.

وأكد البيان التزام لبنان بالقرار رقم 1701 وقيامه بكل ما يلزم لتسهيل أداء قوة الأمم المتحدة “يونيفيل” مهمتها ومذكراً المجتمع الدولي بعدم احترام القوة القائمة بالاحتلال لموجباتها بموجب هذا القرار واستمرارها في الاعتداء على السيادة اللبنانية وانتهاك طائراتها الحربية لمجاله الجوي واستخدامه لشن اعتداءات على الأراضي السورية.

كما دعا البيان المجتمع الدولي للقيام بواجبه في ملاحقة كيان الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه الجرائم الدولية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

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