رضائي: أمريكا تنتهج سياسة إثارة المشكلات مع معظم دول العالم

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن أمريكا تنتهج سياسة الأحادية وإثارة المشكلات مع معظم دول العالم فضلاً عن انتهاكها الحرية والعدالة والاقتصاد الحر التي كانت تتبجح وتتشدق بهم.

وخلال محادثاته عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو نوه رضائي بمواقف الصين الداعمة لإيران في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وقال: إن الأمريكيين قاموا عبر وسائل إعلامهم بتشويه العلاقات الإيرانية ـ الصينية وروجوا الكثير من الأكاذيب والافتراءات المجانبة للحقيقة ما يستدعي تشكيل جبهة مشتركة ضد التضليل الأمريكي.

وأشار رضائي إلى أن التعاون بين إيران والصين سيسجل حدثاً تاريخياً في هزيمة أمريكا.

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