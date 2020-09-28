حريق حريصون تحت السيطرة شمالاً من جهة اللاذقية

اللاذقية- رشا عيسى

تمكن عناصر الإطفاء التابعين لحراج اللاذقية من السيطرة على الحريق المشتعل في حريصون من الجهة الشمالية التابعة لمحافظة اللاذقية، حيث امتد الحريق على مساحة واسعة بالجهة الجنوبية التابعة إدارياً لمحافظة طرطوس في منطقة بانياس.

وأكد المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية لـ ( تشرين) أنهم شاركوا بإخماد الحريق ومنع ألسنة النار من الامتداد باتجاه جبلة، حيث تعد المنطقة التي طالتها النيران زراعية وتتواجد فيها بعض الأدغال الحراجية، موضحاً أنه تواجد في موقع النار إطفائيتين من حراج اللاذقية إضافة إلى فرقتين من عمال الإطفاء، كل فرقة تضم بين ١٥- ٢٠ إطفائياً، بالإضافة لمروحية تابعة للجيش ساندت عمال الإطفاء على الأرض، حيث اتجهت من اللاذقية إلى الموقع المذكور.

ونفى دوبا وجود أي خطورة حالياً في المنطقة التي تخضع إدارياً للاذقية مقدراً الأضرار التي خلفتها النيران بهذه النقطة بالبسيطة جداً.

وكان سجل يوم الجمعة الفائت رقم كبير لجهة النيران المشتعلة في أكثر من موقع باللاذقية، إذ قدر عددها بيوم واحد بين ٨ – ١٠ حرائق، معظمها حراجية وأخطرها كان بالعيسوية وأم الطيور والايمان التابعة للبسيط، حيث تمت السيطرة عليها مباشرة وبقيت الأضرار بحدود ضيقة بعد تطويق النيران سريعاً.

طباعة