آخر تحديث: 2020-09-28 22:33:28
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الصحة: 30 إصابة جديدة بـ كورونا و12 حالة شفاء ووفاة حالتين

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 30 إصابة جديدة، وشفاء 12 حالة، ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4102 شفيت منها 1074 وتوفيت 194 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الاثنين ٢٨ أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:
١٢ في ريف دمشق
٨ في حلب
٥ في دمشق
٥ في حمص

حالات الوفاة:
٢ في دمشق

حالات الشفاء:
٣ في حلب
٣ في دمشق
٢ في حمص
٢ في طرطوس
٢ في الرقة

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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