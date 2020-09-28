الصين تحث الولايات المتحدة على احترام مبادئ اقتصاد السوق

حثت الصين الولايات المتحدة على احترام مبادئ السوق والمنافسة العادلة ووصفت تصرفات واشنطن بالتنمر على الشركات الأجنبية بـ “غير المعقولة”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله اليوم “نأمل أن يحترم الجانب الأمريكي بجدية مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة ويلتزم بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويوفر بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات من جميع الدول للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن الصين عارضت دائماً تصرفات الولايات المتحدة غير المعقولة بالتنمر على الشركات الأجنبية من خلال إساءة استخدام سلطة الدولة ومفهوم الأمن الوطني.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات رداً على استفسار حول أمر قضائي أولي أصدره قاضٍ فيدرالي ليلة الأحد ضد أمر الإدارة الأمريكية بحظر منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” الشهيرة لمشاركة الفيديو من متاجر التطبيقات الأمريكية عبر الإنترنت.

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