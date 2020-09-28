ميليشيا (قسد) تحاصر قرية التروازية بريف الرقة الشمالي

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في منطقة الجزيرة حيث حاصرت قرية التروازية بريف الرقة الشمالي التي قام أهلها أمس بطرد مسلحي الميليشيا من قريتهم.

وذكرت مصادر محلية في الرقة أن ميليشيا “قسد” أرسلت تعزيزات عسكرية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي إلى محيط قرية التروازية الواقعة على الطريق الدولي وقامت بمحاصرتها للضغط على الأهالي الذين خرجوا أمس في مظاهرات احتجاجية بعد استشهاد مدنيين اثنين برصاص الميليشيا.

وحذرت المصادر من إمكانية اقتحام ميليشيا “قسد” القرية ونهب منازل المواطنين الرافضين وجود الميليشيا في قريتهم.

وفي ريف الحسكة اقتحمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مخيم الهول بحثاً عمن تسميهم “مطلوبين” وقامت بنهب ممتلكات القاطنين في القسم السابع من المخيم والذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الصحية الأساسية الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة صحية في المخيم.

وفي ريف تل براك داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” عدة منازل بحثاً عن مسلحين فروا من صفوفها مؤخراً بعد تصاعد الهجمات ضدهم في الآونة الأخيرة ومقتل العشرات منهم على أيدي مجهولين.

وتشهد منطقة الجزيرة حملات دهم واختطاف من قبل مسلحي ميليشيا “قسد” بدعم وتغطية من قوات الاحتلال الأمريكي في محاولة لترهيب الأهالي والضغط عليهم لترك منازلهم تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة في سياق المخطط الأمريكي الذي يستهدف وحدة سورية وأراضيها.

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