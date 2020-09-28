الكرامة والوحدة لنصف نهائي دورة تشرين الكروية

دمشق- تشرين:

أسدل الستار اليوم على منافسات الدور الأول من دورة تشرين الكروية العشرين ولحساب المجموعة الثانية أثقل الكرامة شباك التضامن بعشرة أهداف مقابل لاشيء، وبهذا الفوز يرفع رصيده إلى 9 نقاط وسيقابل جبلة صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى بعد غد الأربعاء.

وفي الطرف المقابل تمكن الوحدة من تعويض خسارته السابقة مع الكرامة للتأهل معه بعد فوزه على الساحل بهدفين نظيفين وسيقابل تشرين صاحب المركز الأول من المجموعة الأول بعد غد الأربعاء.

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