روسيا تجدد إدانتها الحظر الأمريكي المفروض على كوبا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إدانة بلاده تشديد واشنطن الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا مؤكداً استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم اللازم إلى هافانا.

وقال لافروف في حوار مع وكالة (برينسا لاتينا) الكوبية: ندين بشدة هذه السياسة اللاإنسانية وغير الشرعية لواشنطن.. جميع إجراءات الضغط التي اتخذت ضد هافانا تقيد الحقوق الطبيعية غير القابلة للتصرف ليس فقط للمواطنين الكوبيين ولكن أيضاً لحقوق المواطنين الأمريكيين فهي غير قانونية تماما وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد لافروف مجددا استعداد روسيا الدائم لتقديم الدعم اللازم لشريك بلاده الاستراتيجي كوبا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت في شهر أيار الماضي كوبا إلى قائمة الدول التي لا تتعاون بالكامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وتفرض واشنطن حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً على كوبا منذ عام 1962 بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية وهو الحصار الذي يعد الأطول في التاريخ الحديث.

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