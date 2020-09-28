(تربية اللاذقية) تنفي إغلاق مدرسة بسبب (كورونا).. ويوجد حالة مشتبهة لمدرّس

اللاذقية – سراب علي

تم تناقل أحاديث عن إغلاق عدد من المدارس في محافظة اللاذقية لوجود إصابات بفيروس (كورونا) بين الطلاب و المدرسين، وكان آخر تلك الأحاديث إغلاق عدد من المدارس في منطقتي الشيخ ضاهر و العوينة، منها مدارس صلاح الدين و القادسية، ومدرسة سليم ديلانة و مدرسة الكرامة.

عن ذلك أكد عمران أبو خليل_ مدير التربية في اللاذقية ل( تشرين )عدم صحة الأخبار المتداولة حول إغلاق عدد من المدارس لوجود إصابات بفيروس (كورونا)، مبيناً أنه لم يتم إغلاق أي مدرسة في المحافظة، وأن العملية التعليمية مستمرة، وكذلك الدوام مستمر في مدارس صلاح الدين و القادسية و سليم ديلانةو الكرامة.

ولفت أبو خليل إلى وجود حالة مشتبه بها لمدرّس يدرس في مدرستين بقريتي عين الشرقية وعين الحياة، وهو مشتبه بإصابته وليس مخالطاً، وأضاف: تم إجراء مسحة للمدرس، ونحن بانتظار النتيجة، وللتأكد من سلامة الطلاب في المدرستين تم فحصهم مرتين عن طريق إرسال فريق من الصحة المدرسية، ولم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها، أو أي إصابة سواء للكادر التدريسي أو للطلاب في المدرستين.

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