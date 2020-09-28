الاحتلال الأمريكي يدخل 20 آلية محملة بمواد عسكرية ولوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي معدات عسكرية ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية في قرية السويدية لمراسلة سانا أن الاحتلال الأمريكي أدخل رتلاً مكوناً من 20 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات برفقة عدد من المدرعات العسكرية نوع (همر) عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى مطار الجفال في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية مئات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الجزيرة السورية.

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