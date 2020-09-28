مقتل 6 من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجمات متفرقة بأرياف الرقة والحسكة ودير الزور
قتل 6 من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جراء هجمات متفرقة على محاور تحركاتهم في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور.
وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” قتلا بعد ظهر اليوم من جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة عين عيسى وانفجار عبوة ناسفة بسيارة ذخيرة على التوالي قرب بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي.
وذكرت مصادر محلية في وقت سابق اليوم أن هجوماً بعبوة ناسفة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في بلدة العزبة شمال شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي الميليشيا التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.
وفي ريف الحسكة، لفتت المصادر إلى أن مسلحين اثنين آخرين من ميليشيا “قسد” لقيا مصرعهما من جراء هجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي