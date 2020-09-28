مقتل 6 من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجمات متفرقة بأرياف الرقة والحسكة ودير الزور

نشر قبل 2 يوم

المعلم: حالم من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ستغير من حقيقة أن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية نناضل من أجل استعادته الكاملة حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وأن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع للمساومة أو الابتزاز أو أن يسقط بالتقادم