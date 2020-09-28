الليرة التركية تتراجع الى مستوى قياسي جديد
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، اليوم، متأثرة بمواصلة النظام التركي سياسته الخارجية المتهورة ودوره في تأجيج النزاع الدائر بين ارمينيا وأذربيجان.
وذكرت “رويترز” أان الليرة التركية انخفضت إلى 1.6 بالمئة الذي يعتبر الانخفاض الأسوأ لها منذ الشهر الماضي لتصبح واحدة من بين أسوأ العملات أداء في العالم.
وتلقت الليرة ضربة قوية من تعزز الدولار وجرى تداولها قرب أدنى مستوى قياسي لها أمام العملة الأمريكية عند 7.794.
ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الاجنبي.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي