أذربيجان: بإمكاننا الرد في حال استخدمت أرمينيا صواريخ (إسكندر)

أعلنت أذربيجان أنه بإمكانها الرد بشكل مناسب على أرمينيا إذا استخدمت الأخيرة منظومات صواريخ “إسكندر” وذلك على خلفية التصعيد العسكري بين البلدين.

وجاء هذا الإعلان في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية جيهون بيراموف مع وكالة “نوفوستي” رداً على تصريحات صدرت في وقت سابق اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان الذي لم يستبعد خلالها استخدام الجانب الأرميني كل الأسلحة الموجودة في ترسانته بما فيها أنظمة صواريخ “إسكندر” والطائرات الهجومية لكنه أضاف أن هذا الأمر لن يحدث إلا إذا “اقتضت الضرورة”.

وتحدث هوفهانيسيان عن قصف مدفعي غير مسبوق على خط التماس في قره باغ وقال على صفحته في “فيسبوك” “كثافة استخدام المدفعية وكثافة النيران غير مسبوقة ولم يكن هناك مثل هذه الكثافة في هذه المنطقة سابقاً وكالعادة يتألق رجال المدفعية باستعراض مهارتهم القتالية”.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً فيما تبادل الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب التصعيد وتأتي هذه التطورات بعد شهرين من تصعيد مماثل شهدته المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منتصف تموز الماضى حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه.

طباعة