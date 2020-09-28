إضاءة الشعلة الغربية بعد الشرقية في مصفاة بانياس إيذاناً ببدء تشغيل وحدات إنتاج البنزين بعد إجراء العمرة لهما

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 10 صفر 1442 الموافق لـ 28 أيلول 2020
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الأخبار
عدوان إسرائيلي بالقذائف على بلدة عديسة اللبنانية
واشنطن وتدخلاتها السرية والعلنية في اليمن
التحريض التركي يشعل نذر حرب بين أرمينيا وأذربيجان
الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يدمرون التلال الأثرية في حوض البليخ بالرقة
مقتل 4 من مسلحي ميليشيا “قسد” في هجومين بريفي الحسكة ودير الزور
طهران: لا مفاوضات مع أمريكا
الرئيس الأسبق لحود: استمرار التصدي للمخطط الإرهابي في لبنان
استئناف منح القروض من منظور تجار وصناعيين
إضاءة شعلتي مصفاة بانياس إيذاناً باقتراب إنتاج البنزين
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى