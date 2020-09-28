آخر تحديث: 2020-09-28 15:36:32
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إضاءة الشعلة الغربية بعد الشرقية في مصفاة بانياس إيذاناً ببدء تشغيل وحدات إنتاج البنزين بعد إجراء العمرة لهما

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