واشنطن وتدخلاتها السرية والعلنية في اليمن

تقرير- زكية الخولي

في السر وفي العلن تواصل الحكومات الأمريكية التدخل في شؤون الدول وخاصة العربية والتآمر عليها لسرقة مقدراتها، غير آبهة بما ينتج عن هذه التدخلات من كوارث وحروب وما تخلفه من ضحايا، كل ذلك لتحقيق مصالحها الأنانية.

وثائق موسومة بـ”سري للغاية” تفضح التدخلات الأمريكية في اليمن قبل “ثورة سبتمبر”، كشفتها قناة “المسيرة” اليمنية، بعضها صادر عن السفارة الأمريكية بصنعاء، وأخرى عن جهاز الأمن القومي الأمريكي في فترة ما قبل “ثورة 21 سبتمبر” التي قام بها الشعب اليمني رفضاً للوصاية الأمريكية- السعودية..

وتضمنت الوثائق الصادرة عن السفارة الأمريكية قبل الثورة توجيهات من السفير الأسبق جيرالد فايرستيان للرئاسة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما نقل ما يسمى “وحدات مكافحة الإرهاب” من وزارة الداخلية إلى الدفاع, كما وجهت بالاقتصار على وحدات رمزية لتكون قوات أمن للحدود اليمنية البرية والبحرية، إضافة إلى إصدار قرارات رئاسية بعدد من القادة العسكريين في مناصب مختلفة بينها قائد جديد لقوات العمليات الخاصة، ونائب له، ونائب لرئيس هيئة الأركان العامة, فيما كشفت الوثائق الصادرة عن جهاز الأمن القومي، استمرار تدمير منظومات الدفاع الجوي وعلى رأسها صواريخ “ستريلا” وصواريخ “سام”، بتنسيق وإشراف أمريكي كامل, وأظهرت الوثائق أن الجانب الأمريكي وجه نشاطه في مسارات محددة تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي من دون اكتراث بمصالح اليمن.

مرة أخرى وفي عهد دونالد ترامب, ثمة ما يشير إلى تورط الولايات المتحدة في الحرب على اليمن, ويؤكد طبيعة الدور الأمريكي الذي لم يعد سراً من خلال دعم قوى العدوان بالأسلحة والمساعدات اللوجستية والاستخباراتية وحتى المشاركة المباشرة بالعدوان.

ومنذ الوهلة الأولى، ظهرت مشاركة أمريكا في العدوان على الشعب اليمني، وليس من قبيل المصادفة أن إعلان العدوان الأمريكي- السعودي- الصهيوني على اليمن تم من واشنطن على لسان سفير النظام السعودي آنذاك عادل الجبير, الذي صرح فيما بعد أنه يتم التنسيق مع الأمريكيين دقيقة بدقيقة في الحرب على اليمن.

وبالمجمل، فإن الدعم الأمريكي للنظام السعودي في حربه على اليمن متواصل حتى الآن، والدور الأمريكي كان واضحاً منذ اللحظات الأولى لإعلان هذه الحرب العدوانية سواء من خلال الوقائع والمعطيات أو من خلال تصريحات القيادة الأمريكية واعترافها الصريح بذلك.

مراقبون, أكدوا أن الدعم الأمريكي المباشر والممكّن لشنّ هذه الحرب يجعل من توصيفها كحرب أمريكية– سعودية هو التوصيف الأدق والوحيد لحقيقة الأطراف الفاعلة فيها, مؤكدين أن تحالف قوى العدوان لن يجرؤ على شن عدوان كهذا وارتكاب مجازر وحشية بحق الشعب اليمني في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع من دون الموافقة والدعم الأمريكيين.

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