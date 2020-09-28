3895 هكتار حراج أطاحت بها الحرائق الأخيرة

ميليا اسبر

كشف مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور حسان فارس أن اللجان المكلفة حصر المساحات المحروقة مؤخراً في مصياف والغاب بحماة أنهت عملها، حيث بلغت المساحة الإجمالية 3895 هكتاراً، موزعة بين 470 هكتاراً في حريق عين الكروم، و2000 هكتار في حريق الرواديف الفريكة، بينما بلغت مساحة حريق عين شمس في «حزور وعين حلاقيم والحكر» في مصياف 720 هكتاراً، وحريق الشيخ زيتون 650 هكتاراً، وبلغت مساحة حريق اللقبة والحيلونة 55 هكتاراً.

وأكد فارس أن بعض هذه الحرائق كانت بفعل فاعل أو إهمالاً من المواطنين والفلاحين المجاورين لموقع الحريق، لافتاً إلى أن الضابطة الحراجية اتخذت إجراءاتها ونظمت الضبوط اللازمة بحق المخالفين وأحالتها إلى القضاء المختص لتطبيق أحكام ومواد قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 أصولاً.

مدير الحراج ذكر أن أغلب الحرائق التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة في محافظات طرطوس وحمص وحماة واللاذقية بتوقيت واحد وفي مناطق صعبة التضاريس والطبوغرافية تطلبت لإطفائها جهوداً كبيرة من رجال الإطفاء في دوائر الحراج ورجال الدفاع المدني والإطفاء المدني وقوى الأمن الداخلي ومساندة قوات الجيش العربي السوري، حيث تضافرت كل الجهود لتخفيف الأضرار عن العقارات الزراعية والحراجية والتركيز على حماية المناطق السكنية والأهالي وحماية ممتلكاتهم الحيوانية والزراعية.

ودعا فارس المواطنين والمزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر عند إشعال النيران في الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية عند حرق المخلفات الزراعية، وأخذ كل الإجراءات الاحترازية عند إشعال النار في الأماكن السياحية والاستجمام بقصد الطهي والشواء وعدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات على الطرقات العامة الرئيسية والفرعية.

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