التحريض التركي يشعل نذر حرب بين أرمينيا وأذربيجان

تقرير- صفاء إسماعيل

مجدداً, عاد التصعيد على الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان مع اندلاع مواجهات عنيفة أمس في إقليم “قره باغ”, أدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين وسط تبادل اتهامات بالمسؤولية عن بدء الأعمال العدائية, في مؤشر على أن الأزمة التي تشهد تصعيداً عسكرياً جديداً منذ شهرين, قابلة للتصعيد أكثر في وقت يصب فيه رئيس النظام التركي رجب أردوغان الزيت على النار بدعمه المطلق لأذربيجان, وعدم وجود أفق لإمكانية انحسار المواجهات هذه المرة في ظل التحريض التركي المتصاعد.

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اتهم أذربيجان بأنها هاجمت مناطق مدنية في “قره باغ”، معلناً أن بلاده فعّلت الأحكام العرفية والتعبئة العامة, محذراً من أن التصعيد قد يخرج عن حدود المنطقة ويهدد الأمن الدولي، ولذلك فانه على مجموعة مينسك والمجتمع الدولي ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفسها في الصراع بين بلاده وأذربيجان.

وفيما يتابع المجتمع الدولي بقلق التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان وسط مخاوف من انعكاساتها على منطقة القوقاز، دعت روسيا البلدين إلى وقف النار فوراً والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وخلافاً للمواقف الدولية الداعية إلى التهدئة بين البلدين, يواصل أردوغان التحريض على استمرار التصعيد الخطر من خلال إعلان دعمه المطلق لأذربيجان.. رسائل الدعم التحريضية هذه جعلت باكو توغل في تصعيدها ضد جارتها, خاصة بعد تقارير تحدثت عن إرسال نظام أردوغان لمئات المرتزقة إلى المنطقة الحدودية المتنازع عليها لتأجيج الوضع المتوتر بين البلدين.

وفي مؤشر على إصرار أذربيجان على الإيغال في المواجهة أعلنت أن قواتها دخلت ست قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين, في الوقت الذي تعهّد فيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف “بالانتصار” على القوات الأرمينية, مستنداً إلى الدعم الأردوغاني بالتصريحات الطنانة التي تشي بأن أنقرة التي أقحمت نفسها في الصراع بين الطرفين تستشعر بأن الفرصة سانحة لتوجيه ضربتها إلى عدوتها التاريخية أرمينيا.

لاشك أن تجدد الصراع بين باكو ويريفان, في نظر أردوغان يعد بمثابة فرصة ذهبية له للعب بالنار في القوقاز وآسيا الوسطى، وبمثابة بوابة جديدة للنزعة العسكرية التركية المحملة بالأطماع العثمانية. إلا أن العداء التاريخي بين الأتراك والأرمن هو أهم أسباب الدعم التركي لباكو المناوئة لأرمينيا. إذ تعود جذور الخلافات بين تركيا وأرمينيا إلى قضية إبادة الأرمن خلال الحقبة العثمانية، ومن المعلوم للجميع أن حجم العداء التركي لأرمينيا كبير ومرده تمسك الأخيرة بتبني ملف قضية الإبادة الأرمنية على يد العثمانيين، ومطالبتها بضرورة اعتراف تركيا بجريمة الإبادة. بالإضافة إلى تمكن الدبلوماسية الأرمينية من انتزع اعتراف الكثير من الدول بمذابح الأرمن والتي شكلت صفعة قوية لأردوغان.

وعليه, فان نظام أردوغان لا يتوانى عن إعلان تقديم الدعم لأذربيجان وتوجيه التهديد تلو التهديد لأرمينيا، حتى تحولت تركيا إلى طرف مباشر في هذا الصراع، في خطوة توحي بأن أردوغان بات يورّط بلاده في بؤر توتر مختلفة للتغطية على الأزمات الداخلية المتراكمة, الأمر الذي ينذر بتحول المواجهات المحدودة بين البلدين إلى حرب شاملة تحقق بعضاً من مشاريع أردوغان وأحلامه العثمانية، وفق ما يتمنى ويسعى.

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